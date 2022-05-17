Ефимов: Первые площадки Индустриального парка «Руднево» в «Технополисе «Москва» доступны для инвесторов

Сдача в эксплуатацию первой очереди перспективной площадки особой экономической зоны «Технополис “Москва”» в индустриальном парке «Руднево» на востоке столицы ожидается в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Новая площадка располагается вблизи МКАД, аэропортов «Жуковский» и «Домодедово», а также строящейся Северо-Восточной хорды.

«Инвесторы могут претендовать на помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров в двух новых корпусах. Заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются к рассмотрению», ̶ рассказал вице-мэр.

Индустриальный парк «Руднево» ̶ современный многофункциональный комплекс с возможностью размещения любых видов высокотехнологичных производств: на 37 гектарах будут возведены более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, при выборе резидентов парка «Руднево» власти будут оценивать экологичность производства и выпускаемой продукции, а также учитывать зарегистрированные права на объекты интеллектуальной собственности и уровень локализации производства.

Площадка «Руднево» станет шестой в составе особой экономической зоны Москвы. Ещё четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – находятся в Зеленограде, одна – в Печатниках.

После включения парка «Руднево» в состав технополиса «Москва» с 2023 года компании, работающие на этой площадке, смогут воспользоваться всеми преференциями для резидентов особой экономической зоны – в том числе нулевой ставкой налога на землю, сниженной ставкой налога на прибыль и таможенными и арендными льготами, уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. Экономические требования к инвесторам такие же, как и к резидентам технополиса.

