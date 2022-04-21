Ефимов: отмена обеспечительных платежей сэкономила арендаторам 55 млн рублей

Власти Москвы освободили 37 бизнесменов от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских помещений при продлении договоров на новый срок. Благодаря такой антикризисной мере физические и юридические лица, а также ИП уже сэкономили более 55 миллионов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмена обеспечительного платежа при продлении договора аренды доступна почти для тысячи арендаторов столичной недвижимости. Воспользоваться такой мерой поддержки могут даже те бизнесмены, которые уже продлили соглашения и выплатили сумму, равную стоимости последних пяти месяцев аренды объекта. Для них внесенные деньги зачтут в текущие платежи, уточнил Владимир Ефимов.

В свою очередь, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что воспользоваться отменой обеспечительных платежей могут только те арендаторы, кто исполнял обязательства и не имел задолженности при использовании городских помещений в течение года до подачи запроса.

«При заключении нового договора пункт об обеспечительном платеже не включается в соглашение. Если же предприниматели продлили договор ранее и внесли обеспечение, эти средства учтут в последующих платежах. Бизнесмены, которые уже воспользовались нововведением, арендуют у города 48 помещений общей площадью 14 тысяч квадратных метров», – отметил Максим Гаман.

Для продления договора аренды нежилой недвижимости нужно обратиться за госуслугой «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда» на портале mos.ru.

Предприниматели, которые уже продлили договоры, могут подать обращение в Департамент городского имущества для отмены обеспечительного платежа через электронную приемную на сайте mos.ru.

