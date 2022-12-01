Ефимов: Онлайн-сервис «Московский инвестор» становится популярным у бизнеса

Онлайн-сервисом «Московский инвестор» за два года воспользовались почти две тысячи раз. Этот канал для оперативной связи бизнеса с правительством Москвы заработал на столичном Инвестиционном портале в конце ноября 2020 года. С того момента инструмент набирает популярность у представителей бизнеса, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московский инвестор» позволяет решать вопросы по осуществлению инвестдеятельности в столице, а также направлять органам власти предложения по развитию инвестиционного потенциала и улучшению инвестклимата города. Мы видим, что популярность сервиса растет: только в этом году к нему обратились более 740 раз», – рассказал Ефимов.

В Департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что для отправки сообщений через сервис «Московский инвестор», необходимо зарегистрироваться на Инвестиционном портале или авторизоваться там с помощью Mos ID либо учетной записи Портала поставщиков. Это позволяет предпринимателям экономить время на вводе типовой информации, так как часть полей онлайн-формы заявления заполняется автоматически из данных в личном кабинете.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, все направленные инвесторами сообщения поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Несмотря на то, что ответы должны приходить в личный кабинет заявителю в течение 10 рабочих дней, в среднем предприниматели получают обратную связь за четыре рабочих дня. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть увеличен, но в любом случае не превысит 30 календарных дней со дня его регистрации.

Сам сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, а встроенный классификатор помогает быстрее найти нужную тему обращения. Потенциальные вопросы от инвесторов сгруппированы в девять тематических категорий. Пользователю нужно выбрать интересующую тему и уточняющую подкатегорию. Далее в специальной форме необходимо заполнить основную информацию, изложить суть вопроса или предложения. Если, по мнению заявителя, вопрос не был решен, его можно отправить на повторное рассмотрение одного из проектных офисов при штабе по защите бизнеса.

