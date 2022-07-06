Ефимов: около пяти тысяч гектаров земли выделено в Новой Москве для инфраструктурных проектов

В Новой Москве активно осваиваются территории - строятся новые станции метро, прокладываются дороги, появляются новые детские сады, школы и поликлиники. С 2012 года власти Москвы выделили застройщикам около 5 тысяч гектаров земли, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Больше всего – 4,1 тысячи гектаров – для возведения объектов по городскому заказу – это дороги, детские сады, школы, поликлиники, пожарные части. За 10 лет было заключено свыше 3,1 тысячи различных договоров на предоставление земельных участков», – отметил он.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Новой Москве с нуля была создана современная городская среда с объектами, необходимыми для комфортной жизни горожан.

«Только для прокладки коммуникаций к новым жилым и деловым районам было выделено 118 гектаров, еще 326 гектаров предоставлено в аренду инвесторам для строительства инфраструктурных, производственных, жилых и культурных объектов, а также метрополитена. Кроме того, 238 гектаров передано для размещения некапитальных объектов и благоустройства», - уточнил он.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

