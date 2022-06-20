Ефимов: Около 80 образовательных объектов появятся в Москве

В рамках проектов развития территорий «Индустриальные кварталы» в десяти округах Москвы появятся 78 образовательных объектов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В кварталах, в которых раньше были промзоны, построят 31 школу и 38 детских садов, а также четыре школы искусств, три организации допобразования и восемь спецколледжей», - добавил он.

Отмечается, что 16 новых образовательных учреждений будут возведены в Северо-Восточном административном округе, 13 – в Северном, по 11 – в Западном и Северо-Западном, восемь – в Восточном, семь – в Юго-Восточном, пять – в Юго-Западном, четыре – в Южном, два – в Зеленоградском и один - в Центральном.

В 2022 году Москва заключила еще два соглашения о комплексном развитии территорий промзон, связанные с редевелопментом заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево».

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве будут созданы почти 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в его реализацию составит семь триллионов рублей, что принесет в бюджет города около трех триллионов рублей.

