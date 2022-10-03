Ефимов: Оборот сферы торговли и услуг Москвы вырос на 22% к 2021 году
Оборот предприятий торговли и услуг российской столицы за первые восемь месяцев нынешнего года превысил показатели 2021 года на 21,9% в текущих ценах. За январь – август он достиг 11,3 триллиона рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Выручка предприятий торговли за восемь месяцев выросла на 25,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 5,1 триллиона рублей. Например, объём продаж непродовольственной торговли прибавил сразу 50,2%, достигнув 3,5 триллиона рублей. Продовольственная торговля показала прирост в 7,6% - до 887,8 миллиарда рублей», – уточнил заммэра.
По словам Ефимова, в целом, ситуация на потребительском рынке столицы стабильна, отрасль показывает уверенный рост. Так, предприятия сферы услуг за восемь месяцев нарастили оборот на 19,3%. Он приблизился к 6,2 триллиона рублей, информирует департамент экономической политики и развития Москвы.
По данным столичного Департамента экономической политики и развития наиболее существенный рост в январе – августе 2022 года показали предприятия общественного питания. Выручка ресторанов и кафе оказалась на 42,8% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года, и превысила 338 миллиардов рублей.
Оборот туристических агентств за восемь месяцев составил 432,7 миллиарда рублей – рост составил почти 37%. Гостиничный бизнес прибавил 27,6% в текущих ценах, заработав 60,9 миллиарда рублей.
Что касается обратного тренда, то наибольшее снижение за восемь месяцев произошло в торговле автотранспортом. Её оборот сократился на 25,2% до 652,2 миллиарда рублей.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы РФ представлено на сайте economy.mos.ru.
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