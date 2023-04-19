Ефимов: Оборот московских производителей пищевой продукции вырос почти на 23%

В первые два месяца текущего года оборот столичных производителей пищевой продукции увеличился на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в номинальном выражении достигнув 94,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Около 28 процентов объема обеспечили предприятия по переработке и консервированию мясной продукции. Более 13 процентов на счету производителей хлебобулочной продукции, отметил он.

По данным Департамента экономической политики и развития города, лидерами роста в первые два зимних месяца стали компании, производящие корма для домашних и сельскохозяйственных животных. В сравнении с тем же периодом прошлого года их выручка увеличилась почти в 3,7 раза.

При этом предприятия, занимающиеся переработкой консервирования фруктов и овощей, увеличили оборот более чем в два раза, а переработка и консервирование рыбы повысили объемы на 73 процента.

