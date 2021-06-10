Ефимов: Облигации Москвы на 35 миллиардов рублей разместили на Московской Бирже
10 июня состоялось размещение пятилетних облигаций на сумму 35 миллиардов рублей выставлены на Московской Бирже. Речь о 73 выпуске Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, постоянный купонный доход равен 7,2% годовых.
Ожидается, что спрос превысит предложение. Так было с 74-м (когда были выпущены «зеленые» семилетние облигации) и 72-м (когда выпускались трехлетние облигации) выпусками ценных бумаг Москвой.
«Облигации Москвы – исключительно надежные ценные бумаги, инвесторы имеют возможность приобрести облигации, доходность которых превышает доходность ОФЗ, а риск вложений столь же низок», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы напомнил о высоком кредитном рейтинге города по версии ведущих мировых агентств и российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Также заммэра рассказал, что планируется разместить на рынке городские облигации со сроком погашения в 2022, 2024, 2026 и 2028 годах. Это, по словам Ефимова, повышает возможности инвесторов по управлению портфелями.
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