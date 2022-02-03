Ефимов: Объем закупок на Портале поставщиков вырос за год на 38%

Объем закупок на Портале поставщиков Москвы за 2021 год вырос на 38% по сравнению с 2020 годом и составил более 84 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня на Портале работают поставщики из всех регионов страны и заказчики из 39 субъектов Российской Федерации. В прошлом году объём закупок между ними вырос с 61,1 миллиарда рублей в 2020 году до 84,2 миллиарда рублей в 2021 году. Мы постоянно развиваем портал, росту объемов сделок способствует удобство работы с ним - взаимодействие сторон проходит исключительно в электронном формате, представлен большой выбор услуг, товаров и контрагентов», - рассказал заммэра.

Экономия бюджетных средств у региональных заказчиков также выросла: в 2021 году она увеличилась в 2,3 раза и составила более 817 миллионов рублей, в 2020 году было сэкономлено 360,3 миллиона рублей.

Как уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, лидерами роста объема закупок в 2021 году стали шесть регионов РФ:

«Наибольший рост — 350% — зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, где закупки превысили 3,7 миллиарда рублей. На 144% до 1,2 миллиарда рублей вырос объем закупок Краснодарского края. Санкт-Петербург прибавил 5,9 миллиарда рублей, Московская область 16,6 миллиарда рублей - рост составил 99,5% и 93% соответственно. Объем закупок Пермского края вырос на 16,8%, достигнув 4,1 миллиарда рублей. Москва показала сдержанный рост на 12,5% — с 42,5 миллиарда рублей в 2020 году до 47,8 миллиарда рублей в 2021».

Портал поставщиков начал свою работу в 2013 году. Он постоянно обновляется и предлагает пользователям удобные сервисы. Так, в 2021 году появился функционал, благодаря которому можно подписаться на закупки по конкретному региону. Увеличению количества поставщиков на Портале помогает доступная с 2021 года бесшовная интеграция с единой электронной торговой площадкой «Росэлторг».

