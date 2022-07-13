Ефимов: Объем закупок на портале поставщиков вырос до 42 млрд рублей

В январе – июне 2022 года объем закупок на Портале поставщиков на 15% превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В первом полугодии 2022 года объем закупок на Портале поставщиков вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года: тогда он составил 36,5 млрд рублей, а сейчас достиг 42 млрд рублей», - сказал Ефимов.

По его словам, объем закупок увеличился на 73,6% по сравнении с первым полугодием 2020 года и почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, за первые шесть месяцев 2022 года Москва заключила контракты на 21,5 млрд рублей. Самыми активными заказчиками среди регионов стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край: объем их закупок на ресурсе составил 2,9 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно, уточнил Щербаков.

В числе регионов, заключивших контракты более чем на 500 млн рублей, он также назвал ХМАО-Югру, Краснодарский край и Новгородскую область.

На сегодняшний день с Порталом поставщиков работают заказчики из 39 регионов России и поставщики со всей страны.

