Ефимов: Объем производства лекарств в Москве вырос почти на четверть
Объем производства лекарств в Москве в январе-апреле текущего года вырос на 24,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Речь идет о препаратах для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотиков и вакцин.
«За первые четыре месяца 2022 года такие компании поставили заказчикам продукцию на 93,9 миллиарда рублей», – отметил он.
Всего в городе лекарства выпускают 84 предприятия, на которых работает более 14 тысяч человек.
В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что росту объема производства способствуют в том числе офсетные контракты.
Так, компания «Биокад» за первый квартал 2022 года выпустила более 125 тысяч упаковок лекарственных препаратов для нужд города в рамках офсетного контракта.
Сегодня промышленным предприятиям города доступен широкий набор антикризисных мер поддержки. Направить заявление в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, ком. 6-15. Вся необходимая информация также доступна на сайте Фонда или по телефону 8-495-777-26-96.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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