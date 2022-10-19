Ефимов: Объем льготной ипотеки в Москве за год вырос в 17 раз

В сентябре 2022 года москвичи заключили 4,8 тысячи договоров по программе льготной ипотеки на сумму 42,7 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по сравнению с сентябрем 2021 года этот показатель увеличился в 17 раз, став рекордным.

«Спрос на льготную ипотеку в столице растет с весны текущего года. Это связано со снижением ставок, повышением кредитных лимитов и возможностью комбинировать льготную программу с рыночными займами. Москва сохраняет лидирующую позицию по выдаче таких кредитов среди регионов России», – рассказал Владимир Ефимов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что с начала года в столице было выдано льготных ипотечных кредитов на 188,5 миллиарда рублей.

«Всего в столице с начала действия программы в апреле 2020 года выдано льготных ипотечных кредитов на сумму около 697 миллиардов рублей – это 25,3 процента от общероссийских показателей», – отметила она.

