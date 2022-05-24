Ефимов: Объем инвестиций компаний из технополиса «Москва» вырос в три раза

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» в 2021 году инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы свыше 28,5 млрд рублей, это более чем в три раза превышает показатель 2020 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По сравнению с 2019 годом, когда компании вложили в экономику города 6,5 млрд рублей, показатель увеличился в 4,3 раза», – сказал Ефимов.

Он также рассказал, что в 2020 году объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» составлял более 8,8 млрд рублей.

Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, самый большой объем инвестиций в 2021 году обеспечили предприятия фармацевтической и микроэлектронной отрасли. По его словам, инвестиции составили более 50%.

«Всего за время работы столичной ОЭЗ расположенные там компании вложили в экономику города более 64,6 млрд рублей», –сказал Овчинский.

В свою очередь гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев подчеркнул, что технополис «Москва» привлекает высокотехнологичные производства развитой инфраструктурой, льготами и преференциями, а также удобной локацией и уровнем сервиса. По его словам, с января 2021 по январь 2022 года статус резидента ОЭЗ получили еще 15 инновационных компаний. Их объем инвестиций превысил 15 млрд рублей.

Дегтев также добавил, что на сегодняшний день активно застраивается площадка «Руднево», которая с включением в ОЭЗ сможет обеспечить льготный налоговый и таможенный режим для производств.

