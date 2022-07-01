Ефимов: Объем господдержки компаний из «Технополис “Москва”» превысил 4,5 млрд рублей

Компании из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» с 2019 года получили государственную поддержку более чем на 4,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. При этом ставка налога на прибыль для них составляет два процента.

«Кроме того, ряд компаний столичной ОЭЗ пользуется различными мерами господдержки – например, льготными займами от Фонда развития промышленности и кредитами по программам Минэкономразвития и Корпорации МСП. На данный момент в технополисе «Москва» работают более 200 производителей электроники, медицинских изделий, новых материалов и другой высокотехнологичной продукции», – рассказал он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что двум компаниям также были одобрены гранты Фонда содействия инновациям - на расширение производств компонентов связи и обуви для больных сахарным диабетом.

Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев добавил, что с 2019 года резиденты получили 24 транша в виде льготных займов.

