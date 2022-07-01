Ефимов: Объем господдержки компаний из «Технополис “Москва”» превысил 4,5 млрд рублей
Компании из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» с 2019 года получили государственную поддержку более чем на 4,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, резиденты освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. При этом ставка налога на прибыль для них составляет два процента.
«Кроме того, ряд компаний столичной ОЭЗ пользуется различными мерами господдержки – например, льготными займами от Фонда развития промышленности и кредитами по программам Минэкономразвития и Корпорации МСП. На данный момент в технополисе «Москва» работают более 200 производителей электроники, медицинских изделий, новых материалов и другой высокотехнологичной продукции», – рассказал он.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что двум компаниям также были одобрены гранты Фонда содействия инновациям - на расширение производств компонентов связи и обуви для больных сахарным диабетом.
Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев добавил, что с 2019 года резиденты получили 24 транша в виде льготных займов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Вакансии для специалистов по параллельному импорту появились в России
- В Госдуме заявили, что остров Змеиный остается под контролем России
- Япония изучит влияние указа Путина о проекте «Сахалин-2»
- Bloomberg: Украина должна выплатить к сентябрю $1,4 млрд внешнего долга
- СМИ: Две российских авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу
- Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения
- В России запустили антиотмывочный сервис «Знай своего клиента»
- Завлабораторией НГУ арестовали по подозрению в госизмене
- В Минэкономразвития пообещали списать более 3 млрд рублей долгов россиян по кредитам
- В Госдуме предложили отменить для пенсионеров пошлину на регистрацию наследуемого жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru