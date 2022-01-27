Ефимов: Новый завод по выпуску вакцин для животных откроется в ОЭЗ Москвы

Российская компания-производитель лекарственных средств для животных откроет новое крупное предприятие на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Завод будет выпускать несколько видов безопасных вакцин и сопутствующие препараты для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Они помогут обеспечить рынок необходимыми товарами и решат задачу импортозамещения лекарств для ветеринарного применения», отметил заммэра.

Помимо этого завода, по словам Ефимова, на территориях столичной ОЭЗ в 2022 году откроются не менее 10 новых производств: лекарств, медицинских изделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем.

«Объем вложений инвесторов в эти проекты составит более 10 миллиардов рублей», - подчеркнул он.

Предприятие по производству вакцин спроектировано и построено с учетом стандартов GMP. Это ведущий международный стандарт для фармацевтических компаний. Он включает в себя строгие требования к производству и качеству выпускаемой продукции. Это, например, наличие на предприятии специализированных «чистых помещений», высококвалифицированного персонала и современного промышленного оборудования.

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин в год.

«Предприятие оснащено современным оборудованием, новейшие технологии применяются на всех этапах производства», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, общая площадь цехов составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров, из них четыре тысячи отведено под «чистые помещения».

«Планируется выпускать свыше 40 различных наименований вакцинных препаратов», добавил глава департамента.

Компания, открывающая новое производство вакцин, основана более 15 лет назад. Она специализируется на продукции для сельскохозяйственных и домашних животных: иммунопрофилактических лекарственных препаратах, средствах диагностики и лечения инфекционных и паразитарных болезней.

В коллективе наукоемкого предприятия трудятся более 30 кандидатов биологических и ветеринарных наук, ученые, имеющие степень доктора наук. Продукция компании зарегистрирована в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Украине.

Как пояснил председатель совета директоров компании «Ветбиохим» Тарас Алипер, новое производство рассчитано на многомиллионные дозы разнообразных видов безопасных вакцинных препаратов.

Также на территории города в ближайшее время появится ветеринарно-фармакологический завод «БиноМедВетСервис». Там наладят производство как минимум пяти ветеринарных препаратов.

