Ефимов: Новый экологичный комплекс переработки нефти появится на Московском НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) начал монтаж оборудования для нового комплекса глубокой переработки нефти, часть техники и комплектующих для этого в столицу привезли из 15 регионов России. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в ходе строительства будет использовано более 26 тысяч тонн металлоконструкций, 48 тысяч «квадратов» железобетонных конструкций и 1,3 тысячи км электрических кабелей. Ефимов отметил, что благодаря новому комплексу эффективность нефтепереработки на предприятии возрастет до 100%.

«Комплекс возводится в рамках третьего, финального этапа модернизации завода, которая началась в 2011 году. Уже сейчас применяемые на предприятии современные природоохранные решения позволяют сокращать воздействие промышленности на экологию», - сказал заммэра.

Он также отметил, что к 2021 году влияние МНПЗ на окружающую среду было снижено на 75%. После запуска комплекса глубокой переработки нефти, указал Ефимов, предприятие сократит производство мазута почти до нуля, а также нарастит объем выпуска топлива и перейдет на безотходное производство.

Так, одним из важнейших этапов оптимизации производства стал старт комплекса экологической очистки воды «Биосфера». Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, очистные сооружения «Биосфера» способны очищать воду почти на 100%, а также обеспечивать замкнутый цикл водопотребления. По его словам, благодаря этому к 2022 году МНПЗ понизил расход воды более чем на 13 млн кубометров.

Со своей стороны, гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что качество воздуха на предприятии отслеживает автоматизированная система экологического мониторинга, которую НПЗ внедрил первым в отрасли. Он подчеркнул, что такой инструмент делает завод «экологически открытым».

