Ефимов: Новые спортивные объекты для москвичей появятся в Красносельском тупике
Московские власти реорганизуют земельный участок площадью 0,36 га в районе Красносельского тупика и Верхней Красносельской улицы. Проект, размещенный на портале столичного правительства, реализуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), призванной вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские земли. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, здесь возведут спортивные объекты для горожан и расширят площадку для общеобразовательной Пушкинской школы № 1500. Суммарная площадь построек составит 2500 «квадратов».
Заниматься реализацией проекта смогут собственник, инвестор, привлеченный по результатам торгов, либо городской оператор. В двух последних случаях участникам выплатят денежную компенсацию, эквивалентную его рыночной стоимости.
Программа КРТ обеспечит работой порядка 550 тысяч москвичей. Суммарный объем затрат составит семь трлн рублей, при этом городской бюджет получит около трех трлн рублей.
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