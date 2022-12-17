Ефимов: новостройка с медцентром введена в эксплуатацию в бывшей промзоне Октябрьске Поле
Многоэтажный дом в 25 этажей построен на участке бывшей промзоны Октябрьское Поле. В жилом здании предусмотрен медицинский центр. Объект создан в рамках программы комплексной застройки. Об этом сообщил сэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Общая площадь дома составляет более 20 тысяч квадратных метров, в нем спроектировано 312 квартир. Предусмотрена возможность разместить общественно-деловые объекты, предприятия сферы услуг и торговли, в том числе медицинский центр на 1,5 тысячах квадратных метров.
За одну смену медцентр могут посещать 150 пациентов.
«Ввод здания в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на районную поликлиническую сеть», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Одновременно со строительством жилья на участке возводят школу по индивидуальному архитектурному проекту на 800 учеников. Объект сдадут в эксплуатацию в следующем году. Сейчас уже ведут отделку внутренних помещений. Для дошкольников спроектированы два встроенно-пристроенных детских сада для 200 детей.
Городские власти ведут застройку участка бывшей промзоны «Октябрьское Поле» с компанией «РГ-Девелопмент». С ней в 2020 году подписан договор в рамках программы комплексного развития территории. Одновременно началось строительство 25-этажного дома.
Следующим объектом в бывшей промзоне «Октябрьское Поле» станет технопарк - восьмиэтажное здание с паркингом общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Разрешение на его строительство получено еще весной, застройщик начал подготовительные работы на строительной площадке.
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