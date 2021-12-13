Ефимов: Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы превысил сумму $23 млрд
За первые девять месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы превысил сумму $23 миллиарда. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это на 28% больше, чем в аналогичный период 2020 года.
«Среди российских регионов Москва занимает лидирующее положение по объемам поставок ННЭ продукции. Ее доля в общероссийском экспорте составляет 16,9%», - добавил он.
По словам Ефимова, московские предприятия продолжают расширять зарубежную клиентскую базу. Так, за последние два года объем экспорта увеличился на 30,9%. В январе-сентябре 2019 года показатели составили $17,69 миллиарда, а в аналогичный период 2021 года - $23,16 миллиарда.
Основными покупателями остаются США, Белоруссия и Казахстан. Общее число импортеров составляет 183 страны. ННЭ Москвы в Казахстан вырос на 27,1%, составив $2,4 миллиарда, в Белоруссию - на 31,9% и достиг $2,3 миллиарда. Экспорт в США составил $2,2 миллиарда, увеличившись на 27,8%.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, основная часть московских поставок за границу приходится на пластмассу и изделия из нее, автотехнику, электроустройства и прочие товары промышленного производства.
Спрос на агропромышленную продукцию столицы также увеличивается. Наиболее перспективные категории – мясо и мясные изделия, молочная продукция, газировка, соки, минеральная вода, кондитерские изделия, в особенности шоколад.
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