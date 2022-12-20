Ефимов: Направление «Робототехника и сенсорика» начнет работать в «Московской технической школе»

Московское правительство, передовые высшие учебные заведения и предприятия Москвы согласовали открытие в «Московской технической школе» (МТШ) направления «Робототехника и сенсорика». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, МТШ запустило уже пятое направление подготовки московских инженеров. Курс «Робототехника и сенсорика» направлен на повышение квалификации сотрудников московских заводов. Введение подобных технологий позволит предприятиям увеличить эффективность и конкурентоспособность, снизить затраты и создать комфортные условия труда для сотрудников. Также Ефимов отметил, что обучение специалистов становится приоритетным фактором развития промышленности. По данным аналитиков, подчеркнул заммэра, уровень заинтересованности организаций в высококвалифицированных специалистах к 2030 году увеличится минимум в три раза.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что в МТШ обучают конкурентоспособных профессионалов по наиболее актуальным промышленным направлениям. Чиновник добавил, что такой подход дает возможность подготовки инженеров новой формации, способных использовать полученные навыки в работе и самостоятельно разрабатывать технологические подходы.

Овчинский добавил, что роботизация ряда процессов способствует максимальной пропускной способности при минимальных издержках. По его словам, робототехника применяется во многих сферах современной жизни: быт, сфера обслуживания, сельское хозяйство, медицина и так далее.

По мнению исполнительного директора Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Ольги Мудровой, число запросов по роботизации не отвечает необходимому объему промышленной автоматизации. Это связано с неосведомленностью руководства предприятий о возможностях модернизации процессов, финансовыми издержками и изменениями кадрового состава. Также руководители организаций обеспокоены тем, что не смогут сбыть выпускаемые товары из-за автоматизации и увеличения производства. Мудрова отметила, что проект МТШ помогает решить все эти вопросы.

Глава Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров подчеркнул, что одно из передовых направлений развития технологий в сфере металлообработки предполагает подготовку прежде всего гибких автоматизированных рабочих мест. Кроме того, Самодуров указал на важность развития робототехники для станкостроительной отрасли.

Руководитель «Корпорации роботов» Алексей Мельков назвал роботизацию естественным процессом, создающим новые рабочие места. Он добавил, что «Корпорация роботов» готова передать свои практические навыки для воплощения в жизнь проекта МТШ.

