Ефимов: налоговые поступления по «упрощенке» выросли почти на 23%
Применение специальных налоговых режимов организациями и индивидуальными предпринимателями в Москве увеличивает поступления в городской бюджет, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в январе-марте 2022 года по упрощенной системе налогообложения (УСН) перечислено более 35,2 миллиарда рублей, что на 22,7% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
«По сравнению с первым кварталом 2020 года, когда пандемия еще не оказала влияния на работу бизнеса, сумма увеличилась почти на 48%. Такая динамика подтверждает способность московского малого и среднего бизнеса противостоять кризисным явлениям и продолжать развиваться в непростых условиях», – уточнил вице-мэр.
Специально для предпринимателей, применяющий УСН, на портале ГБУ МБМ функционирует онлайн-сервис для формирования налоговых деклараций: заполнив форму на сайте, они получают готовый документ на e-mail уже в течение суток, напомнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
«Упрощенкой» пользуются более 500 тысяч московских налогоплательщиков, еще 63 тысячи ИП используют патентную систему налогообложения (ПСН). За январь-март 2022 года поступления в бюджет по ПСН составили 2,7 миллиарда рублей, что также превосходит показатели прошлого года, рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
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