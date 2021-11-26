Ефимов: На юго-востоке Москвы реорганизуют участок бывшей промзоны «Капотня»

Опубликован проект решения о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Капотня» на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию, составит 8,3 гектара», - отметил Ефимов.

Как рассказал вице-мэр, территория расположена между улицами Верхние поля и Чагинской. Ефимов отметил, что инвестор вложит в реализацию 30 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят почти четыре млрд рублей. На территории построят общественно-деловые объекты и предприятия, где создадут более 2,5 тысячи рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что на участке планируется построить 136 тысяч квадратов недвижимости. По его словам, высокотехнологичные и современные предприятия займут половину участка.

«Согласно проекту решения, здесь могут появиться центры научных изысканий, исследований и разработок», - добавил Прохоров.

Программа «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории около 6 га.

