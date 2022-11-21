Ефимов: На месте промзоны «Калибр» построят жилье, общественно-деловые и соцобъекты

В комплексное развитие участка бывшей промышленной зоны «Калибр» на северо-востоке Москвы будет вложено 13 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Вложения в реорганизацию бывшей промзоны достигнут почти 13 миллиардов рублей, благодаря реализации проекта в городе появится около 900 новых рабочих мест», – рассказал он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на территории построят 88 тысяч квадратных метров жилья и 26 тысяч квадратных метров общественных объектов.

Так, на территории появится детский сад, спортивный комплекс, офисные здания, кафе.

Сейчас на участке находятся гаражи, автосервисы, неиспользуемые склады.

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ФОТО: Владимир Ефимов
ТЕГИ:Экономика Москвы
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