Ефимов: На курс обучения аддитивным технологиям для московских инженеров открылась регистрация

Специалисты МГТУ имени Н.Э. Баумана и «Московская техническая школа» совместно подготовили программу по обучению столичных инженеров аддитивным технологиям. Организации, заинтересованные в повышении квалификации сотрудников, могут отправить заявку на подготовку кадров на портале проекта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чиновник заявил, что программа соответствует требованиям промышленных организаций к выпуску высококвалифицированных работников. Курс предусматривает подготовку по специальностям «Контроль качества аддитивного производства в машиностроении», «Лазерные аддитивные технологии» и «Литьевые аддитивные технологии». По завершении обучения специалисты получат документ, подтверждающий повышение квалификации.

Изучая специальность «Контроль качества аддитивного производства в машиностроении», специалисты научатся применять типовые методы контроля качества продукции, такие, как магнитные, радиационные, акустические и другие, а также освоят разработку технических заданий на проектирование оборудования и инструментов для создания 3D-модели. Курс длительностью 150 академических часов рассчитан на обучение группы из восьми человек.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, обучаясь по направлению «Лазерные аддитивные технологии», инженеры познакомятся с современными тенденциями и технологиями в 3D-печати, овладеют навыком настройки режимов лазерного оборудования для различных задач и изучат процессы обработки готовых изделий. Курс рассчитан на 120 академических часов, по нему одновременно смогут заниматься до 20 человек.

