Ефимов: «Мосстратегия» займётся реализацией нацпроекта «Производительность труда»
Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия») создано в столице для реализация национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Задачами новой структуры правительства Москвы станет реализация двух направлений национального проекта «Производительность труда»: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». По результатам первых недель работы Агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы. Теперь их семь в Москве. Компании смогут получить широкий набор поддержки – от обучения до льготного финансирования», – рассказал заместитель мэра.
Потенциально участниками нацпроекта могут стать около пяти тысяч московских предприятий – это примерно половина от общего количества крупных и средних компаний города. Число претендентов на адресную поддержку ограничено: к 2024 году ее сможет получить 561 компания - около 10% от всех потенциальных участников. Руководителем «Мосстратегии» назначена Наталья Шувалова, ранее возглавлявшая Центр поддержки и развития экспорта «Моспром».
Как уточнил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, нацпроект в первую очередь направлен на рост производительности труда на предприятиях не менее чем на 5% ежегодно.
«Для достижения ключевых показателей мы поставили себе амбициозную цель – по итогам первого года оказать адресную поддержку в совершенствовании эффективности производственных процессов 109 компаниям города. На базе Агентства стратегического развития Москвы уже сформирован Региональный центр компетенций и стартовал прием заявок на участие в проекте», - отметил Кирилл Пуртов.
Участниками нацпроекта могут стать зарегистрированные или работающие на территории Москвы предприятия с выручкой за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей, относящиеся к одной из приоритетных отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. Доля иностранного участия в их уставном капитале не должна превышать 50%. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте «производительность.рф».
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