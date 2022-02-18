Ефимов: Москвичи воспользовались чат-ботом «Самострой.net» почти 5 тысяч раз

Чат-бот по проверке объектов недвижимости на наличие нарушений начал работать прошлым летом. С момента запуска к нему обратились почти пять тысяч раз, в результате было подтверждено 372 нарушения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».

«Чат-бот по моментальной проверке земельных участков и объектов капитального строительства был запущен летом 2021 года. С его помощью горожане могут узнать о наличии нарушений, связанных с самовольным строительством. Сервис доказал свою востребованность: за семь месяцев поступило 4881 обращение – это порядка 30 заявок в день. В 372 случаях пользователи получили подтверждение о самострое», – рассказал заместитель мэра.

Ефимов отметил, что всего за 2021 год было демонтировано более 2000 объектов самовольного строительства, в том числе по обращениям граждан.

Сервис «Самострой.net» реализован Госинспекцией по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий города Москвы. В чат-боте содержатся сведения по объектам, находящимся в собственности столицы и располагающимся в ее границах.

Город уделяет особое внимание выявлению и ликвидации незаконных объектов – как капитальных, так и некапитальных. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Помимо чат-бота «Самострой.net» в Госинспекции работает проект «Свободный доступ», который позволяет жителям столицы напрямую сообщить инспектору своего района о незаконных автостоянках, ограждениях и фактах самозахвата земель, отправив обращение ему в Instagram. С момента запуска сервиса в 2020-м в Госинспекцию по недвижимости пришло около 500 обращений. В прошлом году было подтверждено более 100 нарушений, большая часть из них уже устранена», – пояснил он.

А благодаря «Комиссионному контролю» москвичи могут узнать о законности возводимых в районе построек. Этот механизм позволяет оперативно собрать специальную контрольную комиссию и провести обследование в приоритетном порядке вместе с жителями в случае одновременного получения нескольких схожих письменных обращений по одному адресу.

