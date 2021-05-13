Ефимов: Москвичи провели майские праздники на экскурсиях и за обустройством дома

Длительные нерабочие дни с 1 по 10 мая москвичи предпочли провести на экскурсиях, в музеях и парках, а также уделили время обустройству дома. Среднесуточные обороты столичных музеев и галерей в первые 10 дней мая выросли на 74,9% по сравнению с апрелем и составили 29,1 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Спрос на экскурсии вырос в 2,1 раза, среднесуточная выручка экскурсионных бюро за 1-10 мая достигла 1,8 миллиона рублей. Средняя дневная выручка парков отдыха и тематических парков в нерабочие майские дни составила 52,5 миллиона рублей и более чем вдвое превысила апрельские показатели», - подчеркнул заммэра.

По данным Аналитического центра Москвы, особой популярностью среди горожан пользовались зоопарки и океанариумы - их среднесуточный оборот за период с 1 по 10 мая составил 15,3 миллионов рублей, что в 2,5 раза выше средних показателей апреля.

Министр Правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов также отметил, что во время нерабочей недели москвичи занимались мелким ремонтом, обустройством жилья и успели обновить гардероб.

«За указанный период мебельные магазины увеличили дневную выручку на 12% - до 493,1 миллионов рублей, магазины штор - на 8,1% - 31,3 миллион рублей. Магазины одежды увеличили среднесуточные обороты на 4% - до 366,8 миллионов рублей», - сообщил Пуртов.

