Ефимов: Москвичи приобрели и арендовали у города более 11 га под ИЖС

Жители Москвы с начала 2021 года приобрели и взяли в аренду у города 87 земельных участков общей площадью 11,7 гектара для возведения частных домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Здесь могут быть размещены строения высотой не более двух этажей строительным объемом около 47,5 тысячи квадратных метра», - отметил Ефимов.

По его словам, выкуп земли под индивидуальное жилищное строительство проходил в ходе конкурентной процедуры и без торгов. Ефимов отметил, что граждане арендовали участки на аукционах, в дальнейшем их можно будет выкупить у столицы со скидкой 60%.

Так, граждане могут приобрести вакантные участки у города на открытом аукционе или без проведения торгов. Для этого нужно подать в департамент городского имущества заявление о предоставлении нужного участка.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в этом году под индивидуальное жилищное строительство было продано 52 участка, десять из которых с заключением прямых договоров купли-продажи.

В 2021 году по итогам городских торгов было заключено 35 договоров аренды участков. Общая площадь таких территорий составила 4,97 гектара, а размер ежегодных платежей – 110,14 млн рублей.

