Ефимов: Москва закупит произведенные в столице медизделия для стомированных больных

Москва на протяжении восьми лет будет закупать медицинские изделия для стомированных больных, произведенные в Москве по офсетному контракту. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее о том, что по условиям офсетного контракта компания «Гемамед» локализовала на территории города импортозамещающее производство медицинских изделий для стомированных больных, сообщил на своей странице в социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Ефимова, на сегодняшний день уже завершено строительство производственного комплекса на территории «Технополиса “Москва”» и введено в эксплуатацию промышленное оборудование для выпуска продукции.

«Москва на протяжении восьми лет будет закупать продукцию общей стоимостью 8,6 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

«Медицинские изделия прошли апробацию в уполномоченном лечебном учреждении», – добавил Ефимов.

Отмечается, что офсетный контракт между городом и компанией был заключен еще в конце 2019 года. Согласно документу, новое предприятие должно обеспечить столичных пациентов востребованной конкурентоспособной продукцией, что позволит создать собственные технологии производства медизделий.

Руководитель проекта по созданию производства медицинских изделий Алексей Дрондель отметил, что заключение офсетного контракта с Москвой обеспечит стабильность сбыта производимой продукции. По его словам, это позволило организаторам инвестировать в развитие технологий, а также производственной и научной базы.

«Сегодня столица – лидер по применению офсетных контрактов в стране. Уже подписано пять офсетов, общий объем частных инвестиций по которым составляет 12,9 миллиарда рублей», - добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев подчеркнул, что при выборе отраслей для заключения офсетных контрактов в Москве в первую очередь анализируют наиболее востребованную продукцию. Так, в приоритете находятся соцсферы, где осуществляется большой объем закупок с высокой долей импортных товаров.

