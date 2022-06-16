Ефимов: Москва заключила контракт на создание важных производств в Зеленограде
Компания «СЗ ФСК Север», входящая в ГК ФСК, получила земельные участки площадью в 17 гектаров в Восточно-Коммунальной Зоне Зеленограда под строительство крупного производственного комплекса в 80 тысяч квадратных метров. Соответствующее соглашение с правительством Москвы инвестор заключил на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Благодаря реализации проекта в городе откроются 660 новых рабочих мест. Застройщик планирует начать возведение производственных объектов в 2023 году и уже к концу 2025 года выпускать готовую продукцию», - уточнил вице-мэр.
Как отмечают в мэрии, благодаря реализации соглашения в городе появятся новые экологичные производства, работающие, в том числе, на импортозамещение: один из объектов будущего комплекса - предприятие, выпускающее товары премиум-класса, имитирующие натуральный камень, керамические изделия, архитектурный бетон и кирпич. Кроме того, там же разместятся производители кемперов («домов на колесах» для автомобильного туризма), элементов благоустройства и светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля.
Также появится завод по производству газобетонных блоков для жилых зданий Москвы и Московской области: планируемый ежегодный объем выпуска готовой продукции - до 450 тысяч кубических метров, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По словам президента ГК ФСК Владимира Воронина, компания намерена вложить в развитие всего промышленно-строительного комплекса в Зеленограде 2,25 миллиарда рублей.
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