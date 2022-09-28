Ефимов: Москва заключила 4 тысячи онлайн-сделок с недвижимостью

Москва с начала 2020 года заключила четыре тысячи онлайн-сделок по продаже и аренде недвижимости, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что электронные торги проводятся в Москве с 2014 года, но до 2020 года их итоги оформлялись в бумажном виде. Процедура регистрации права собственности занимала 11 шагов. Покупатели лично посещали разные инстанции, подавали, подписывали и получали документы.

Теперь же для для полного оформления сделки достаточно нескольких кликов в личном кабинете на Инвестиционном портале Москвы, а регистрацией прав в Росреестре занимается Департамент городского имущества.

Как уточнил глава департамента Максим Гаман, в 2020 году в электронном виде заключили 898 договоров, в 2021-м – 2166, а с начала 2022 года – 936.

В разделе «Имущество от города» на Инвестпортале Москвы каждый лот подробно описан, доступны фотографии и многое другое. Примечательно, что потенциальным покупателям доступна даже информация о численности, возрасте и поле населения в радиусе 500 метров от выбранного объекта.

