Ефимов: Москва заключила 13 договор с инвестором об аренде земли за рубль в год
Российская столица заключила уже 13 инвестором договор о предоставлении земли в аренду по льготной ставке один рубль в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Масштабный инвестиционный проект предполагает строительство пищевого производства на западе города.
«Благодаря реализации проекта появится около 500 новых рабочих мест. Компания - инвестор «Туан» вложит в строительство объекта почти два миллиарда рублей», – рассказал заммэра.
«Туан» – производственный центр группы компаний «Кофемания», который выпускает на предприятиях в районах Строгино и Крылатское широкий ассортимент продуктов питания для своей сети. Как утончил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор на пять лет получит земельный участок площадью 1,1 гектара на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское. За это время должно быть завершено возведение пищевого производства площадью 15 тысяч квадратных метров.
«На новом производстве будут выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия, также полуфабрикаты и готовые блюда», – раскрыл детали руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов город выделяет землю в аренду по ставке один рубль в год без проведения торгов по решению Градостроительно-земельной комиссии. Программа запущена с марта нынешнего года в рамках антикризисной поддержки предпринимателей.
По заключённым ранее 12 договорам в Москве должны появиться предприятия по выпуску различного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания.
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