Ефимов: Москва заключила 12 договоров «Земля за рубль»

Москва заключила 12-й договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год с еще одним инвестором, в рамках реализации инвестиционного проекта ООО «ПК «Элитгрупп инвест» построит на территории промзоны «Орлово» новые корпуса собственного мясоперерабатывающего производства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, компания планирует вложить в проект 1,2 млрд рублей и создать 300 рабочих мест. Ефимов напомнил, что в рамках антикризисной поддержки столица предоставляет инвесторам участки на пять лет по льготной ставке для создания и расширения производств.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, земельный участок площадью 2,5 га находится на улице Новоорловской в районе Ново-Переделкино. По его словам, в новом комплексе расположится, в частности, производство сырокопченых колбас, мясных консервов, а также кормов для животных.

При этом ранее этому инвестору был выделен соседний земельный участок площадью 3,17 га также в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что на сегодняшний день там функционирует комплекс по изготовлению продуктов питания из мяса общей площадью свыше 38 тысяч «квадратов». Он подчеркнул, что инвестиции в проект составили почти 4 млрд рублей. Планируется, что строительство всех корпусов завершится к 2024 году, добавил Овчинский.

