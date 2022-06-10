Ефимов: Москва выставила на продажу еще 12 участков под индивидуальное жилищное строительство

В Москве расширили список земельных участков для индивидуального жилищного строительства, которые можно приобрести без торгов - в него добавлены 12 территорий. Решение об этом было принято на градостроительно-земельной комиссии города Москвы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В мае в список земель для индивидуального жилищного строительства было включено двенадцать новых территорий общей площадью 1,5 гектара. Они находятся в шести поселениях Троицкого административного округа. Всего в перечне земельных участков для ИЖС, опубликованном на портале mos.ru, содержится 116 объектов, из них 84 горожане уже купили», – отметил он.

Чтобы приобрести участок без проведения торгов, гражданину необходимо подать заявление в Департамент городского имущества. После чего будет опубликовано соответствующее извещение. Если в течение 30 дней откликов от других претендентов не поступит, оформляется договор купли-продажи. Если интерес к участку проявят и другие москвичи, объект выставят на открытый аукцион.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что площадь включенных в перечень участков варьируется от 582 до 2,4 тысячи квадратных метров.

