Ефимов: Москва выделила более 9 га земли для школ и детсадов

Москва с января 2022 года выделила инвесторам более девяти гектаров земли для строительства школ и детских садов в разных районах города, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.



Речь идет о восьми земельных участках. По словам Ефимова, общая площадь объектов составит более 90 тысяч квадратных метров.



Участки выделены в аренду без проведения торгов на пять лет.



Как уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, благодаря этому на проспекте Буденного появится комплекс, рассчитанный на 350 школьников и 175 дошкольников. На Астрадамской улице, в Стрельбищинском переулке и в пойме реки Раменки появятся детские сады на 150, 225 и 150 мест соответственно.



Кроме того, учебный корпус, рассчитанный на 300 детей, будет построен на Соколово-Мещерской улице. Сразу два объекта запланированы в Молжаниновском районе: школа на 1100 мест и детсад на 350. Еще одну школу на 1150 учеников построят на улице Золоторожский Вал.



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