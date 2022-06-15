Ефимов: Москва выделила более 9 га земли для школ и детсадов
Москва с января 2022 года выделила инвесторам более девяти гектаров земли для строительства школ и детских садов в разных районах города, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Речь идет о восьми земельных участках. По словам Ефимова, общая площадь объектов составит более 90 тысяч квадратных метров.
Участки выделены в аренду без проведения торгов на пять лет.
Как уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, благодаря этому на проспекте Буденного появится комплекс, рассчитанный на 350 школьников и 175 дошкольников. На Астрадамской улице, в Стрельбищинском переулке и в пойме реки Раменки появятся детские сады на 150, 225 и 150 мест соответственно.
Кроме того, учебный корпус, рассчитанный на 300 детей, будет построен на Соколово-Мещерской улице. Сразу два объекта запланированы в Молжаниновском районе: школа на 1100 мест и детсад на 350. Еще одну школу на 1150 учеников построят на улице Золоторожский Вал.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте.
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