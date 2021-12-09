Ефимов: Москва выделила 152 участка для развития железнодорожной сети
С начала 2021 года в Москве было выделено 152 участка для развития железнодорожной сети. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что за этот период с ОАО «Российские железных дороги» было заключено 55 договоров аренды. На участках общей площадью более 13 Га будут построены остановочные и пересадочные пункты, инфраструктура для современных поездов, а также пути для организации скоростного сообщения.
«Для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих ж/д ветках, а также других сопутствующих сооружений город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет», - рассказал заммэра Москвы.
По словам Ефимова, выделенные участки расположены в семи округах столицы, большинство - в ЦАО и СЗАО.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в столице реконструируют и построят остановочные пункты Аминьевская, Щукинская, Царицыно и еще пять других.
Он также напомнил, что в прошлом году ОАО «Российские железные дороги» было предоставлено городом 263 земельных участка общей площадью 21,46 га.
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