Ефимов: Москва возглавила рейтинг регионов с самым привлекательным инвестклиматом
Москва четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив, результаты которого были представлены в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«С 2017 года столица входит в топ-3 регионов с самым привлекательным инвестклиматом, а с 2019 года возглавляет данный рейтинг. По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19 процентов и составили 4,8 триллиона рублей. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, темпы роста не сбавляются – в первом квартале текущего года вложения выросли почти на 5 процентов и достигли 713 миллиардов рублей», - рассказал он.
По его словам, в целом на долю Москвы приходится около 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что интерес со стороны иностранных инвесторов сохраняется на высоком уровне – это видно по целому ряду состоявшихся в последние месяцы публичных мероприятий в столице с участием Правительства Москвы, столичного бизнеса и представителями деловых и инвестиционных кругов, например, из таких стран, как Китай, Израиль, ОАЭ, Иран и Турция.
Он отметил, что компаниям, локализовавшим свой бизнес на территории столицы, предлагается льготное налогообложение, выгодное географическое положение и низкие ставки на импорт.
Со своей стороны, директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев заявил, что немаловажную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата играет удобство взаимодействия предпринимателей со столичными властями и оперативная обратная связь – в этом помогает сайт investmoscow.ru.
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