Ефимов: Москва возглавила рейтинг прозрачности закупок в 2021 году
Москва возглавила Национальный рейтинг прозрачности закупок в 2021 году. Первую позицию столица занимает уже 16 лет подряд за счет постоянного совершенствования закупочных процессов, просветительской работы с поставщиками, а также поддержки малого бизнеса, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Так, использование единых стандартов обеспечивает прозрачность закупочных процедур, эффективное использование бюджетных средств и повышение конкуренции. Москва с 2015 года занимается утверждением типовых форм документов по востребованным предметам закупок.
«За 5 лет количество процедур, проведенных с использованием типовой документации, увеличилось в 6 раз, а сумма контрактов выросла в 5 раз и достигла 520 миллиардов рублей в 2021 году», - отметил Ефимов.
По его словам, около 10% бюджетных средств позволяет экономить предпринимателям типовая документация. Ефимов подчеркнул, что увеличить долю закупок по стандартизированным процедурам планируется до 76% до конца года.
Таким образом, общий объем экономии московских заказчиков на торгах по госзакупкам за последние 10 лет достиг более триллиона рублей. Также столица ведет большую работу по созданию удобных условий для участия в закупках.
Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, на сегодняшний день участие в госзакупках принимают представители малого бизнеса, самозанятые и индивидуальные предприниматели. Щербаков добавил, что общая сумма заключенных контрактов составила 2 трлн рублей за последние 10 лет.
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