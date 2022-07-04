Ефимов: Москва вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности промполитики регионов РФ
Москва заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России, составленном Министерством промышленности и торговли страны. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По данным источника, в 2022 году рейтинг был составлен по оценке субъектов пяти блоков: экономическое развитие региона, цифровизация, взаимодействие с Минпромторгом РФ и Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития, блок деловой активности, а также молодежной политики и промышленного туризма.
Ефимов напомнил, что сейчас в Москве функционируют примерно три тысячи промпредприятий.
«В столице активно развивается экономический блок и совершенствуется промышленная отрасль. В 2021 году объем производства в ней увеличился на 36,6%. Большой вклад в это внесли обрабатывающие предприятия, увеличившие за год выпуск продукции более чем на 40%», - добавил он.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский также сообщил, что сейчас московским промышленникам доступно более 20 мер системной поддержки, включающие субсидии, льготные займы и спецстатусы, благодаря которым предприятия получают доппреференции по налогам.
«К тому же весной этого года в столице начался набор антикризисных мер поддержки бизнеса, среди которых льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализация инвестпрограмм и нежилого строительства. Сейчас в Москве уже одобрены заявки компаний на такие кредиты более чем на 160 миллиардов рублей», - подчеркнул он.
Ранее в городе запустили площадку товарной кооперации, которая работает на базе столичного Портала поставщиков.
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