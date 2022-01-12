Ефимов: Москва вошла в топ-10 лучших городов для иностранных инвестиций

Экономика Москвы в этом году продолжила восстановление после пандемии, авторитетные зарубежные рейтинги в сфере финансов особенно выделяют успехи столицы, связанные с выбранной в период пандемии коронавируса экономической политикой.



«Аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, в котором она вошла в топ-10», - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, Москва также заняла 22 место в рейтинге глобальных городов будущего. «Высокие оценки столица получила по таким направлениям, как среда для бизнеса, стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций, транспорт, человеческий капитал и эффективность бюджетных расходов», - подчеркнул Ефимов.



Согласно данным Индекса глобальных финансовых центров, составленного британской компанией Z/Yen, Москва за прошедшие два года поднялась более чем на 20 позиций. С 71 места весной 2020 года столица поднялась до 50 места в сентябре 2021 года. Данный индекс оценивает финансовые центры с точки зрения статистических показателей и оценок профессиональных участников рынков из различных государств. Так, Москва обогнала Варшаву и Стамбул и стала лидером в Восточной Европе и Центрально-Азиатском регионе.



В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что доклад о рейтингах финансовых технологий Global Fintech Rankings Report британского аналитического центра Findexable отнес Москву на 18 место среди 75 мировых городов. Таким образом, Москва оставила позади себя Токио, Париж и Мадрид. Пуртов добавил, что столица занимает высокие места по количеству и качеству финтех-компаний. По сравнению с 2020 годом, Москва поднялась с 30 места на 12 позиций.

Как отмерили в Аналитическом центре Москвы, ещё один фактор успеха – новые стартапы и городская инфраструктура их поддержки. Так, второй год подряд Москва занимает 9-е место среди мировых городов по развитости экосистем стартапов согласно Startup Ecosystem Rankings 2021.

