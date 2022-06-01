Ефимов: Москва стандартизировала госзакупки на 78%

В Москве 78% государственных закупок осуществляется при непосредственном применении типовой документации, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва с 2015 года занимается стандартизацией закупок – утверждает типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок и единые требования, понятные для всех участников. Сегодня в столице госзаказчики используют 400 комплектов типовой конкурсной документации», - заявил он.

В процесс по стандартизации госзакупок входит определение определенных форм документов и единых требований. Это помогает заказчикам не расходовать личное время на формирование техзаданий, помимо того это увеличивает прозрачность закупок и уменьшает вероятность их обжалования. С помощью этого бюджет города экономит около 10% средств.

«С начала 2022 года утверждены 35 комплектов типовой документации, из которых примерно по 30% осуществляются в области городского хозяйства, сфере имущества и транспорта, 20% – на закупки для общегородских потребностей, 17% – закупки в здравоохранении и около 3% – в области информатизации», – добавил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

К завершению текущего года предстоит утвердить как минимум 25 комплектов типовой документации и привести объем стандартизированных закупок к 80%, указал он.

