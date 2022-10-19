Ефимов: Москва реализовала на торгах 7,5 тысячи объектов недвижимости в 2022 году
С начала 2022 года Москва реализовала 7,5 тысячи объектов на торгах на сумму 43,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Наибольшим спросом пользовались машино-места: у столицы приобрели почти пять тысяч таких объектов на 1,8 миллиарда рублей», – рассказал он.
По его словам, популярностью пользовались также нежилые помещения и здания, таких помещений было реализовано на сумму 14,2 миллиарда рублей.
Со своей стороны, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что с января прошли аукционы по аренде и продаже 98 земельных участков, среди них 55 – под возведение частных домов.
Было также реализовано 86 нестационарных торговых объектов – для тележек по продаже мороженого и напитков, для цветочных и продуктовых магазинов, для открытия кафе и пунктов проката, добавил Щербаков.
Сообщается, что всего за это время в аукционах приняли участие более 53 тысяч инвесторов.
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