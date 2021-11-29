Ефимов: Москва реализовала на торгах 111 земельных участков в 2021 году
Столичные власти за 11 месяцев 2021 года реализовали на открытых торгах 111 земельных участков общей площадью 43,4 гектара: 74 были сданы в аренду, 37 – проданы, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На этих территориях появится 501,4 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, коммерческие объекты, и индивидуальная жилая застройка», - сообщил он.
По словам чиновника, до конца года город выставит на торги ещё 50 лотов. Таким образом, будут улучшены показатели двух предыдущих лет: в 2019 году Москва реализовала на торгах 11 участков, в 2020 году – 139, уточняется в материалах мэрии.
В числе реализованных в этом году участков 51 предназначен под индивидуальное жилищное строительство, 35 земельных участков – под капитальное коммерческое строительство, ещё 25 – под некапитальные объекты, большинство из которых – физкультурно-оздоровительные комплексы.
Большинство сданных в аренду или проданных в 2021 году участков городской земли находятся в ТиНАО – 50 объектов. В Восточном и Западном административных округах с торгов ушли 14 и 12 участков соответственно, ещё по шесть – на юго-западе, северо-западе Москвы и в Зеленограде.
Как отмечает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в торгах за право аренды под капитальное строительство было почти по пять участников на лот, на продажу – больше четырех претендентов на лот. Список лотов с описанием доступен на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».
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