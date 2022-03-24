Ефимов: Москва приняла меры поддержки девелоперов

В столице инвесторы, которые реализуют проекты по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами ТТК, получат преференции при определении размера банковской гарантии. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, срок предоставления банковской гарантии, которая необходима для реализации проекта, продлен до полугода.

«При определении размера гарантии исключена привязка к ключевой ставке ЦБ РФ. Она зафиксирована на уровне 9,5% годовых. Кроме того, у инвесторов появилась возможность на полгода продлить сроки исполнения по некоторым условиям соглашений», - добавил Ефимов.

Отмечается, что для обеспечения необходимого выполнения обязательств по созданию рабочих мест за пределами ТТК застройщики предоставляют банковскую гарантию на период отсрочки по внесению платы за изменение вида разрешенного использования или арендной платы. Если инвестор не выполнил условия, ему необходимо будет вернуть предоставленную льготу.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что собственники земельных участков, которые сменили вид разрешенного использования территорий под строительство и заключили с городом соглашение о создании мест приложения труда, иногда предоставляют сразу две банковские гарантии в разные структуры столицы.

«Такая ситуация складывается в случаях, когда оформляется рассрочка по платежам за смену правового статуса земли, а доказательством последующего денежного взноса является именно банковская гарантия. При этом новая мера поддержки позволяет застройщику вернуть такой документ и сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование своей гарантии», - объяснил он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что сегодня инвесторы могут получить льготы, если построят социально значимые объекты.

«В 2021 году льгота была распространена и на создание гостиниц, что позволит увеличить номерной фонд и привлечь инвестиции в гостиничную отрасль», - заметил он.

Отмечается, что в программу уже вошли девелоперы из структур ГК «ПИК», ГК «Пионер», Capital Group и других организаций. В различных районах города они возведут объекты общей площадью более одного миллиона квадратных метров.

