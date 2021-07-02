Ефимов: Москва предоставит рестораторам арендную отсрочку

Арендующие у города нежилые помещения владельцы кафе и ресторанов смогут получить отсрочку по арендным платежам и перенести их на конец 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Речь идет о переносе платежей за третий квартал.

«По нашим оценкам, воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций», - сообщил вице-мэр.

Под кафе и рестораны у города арендуют в общей сложности 239 тысячи квадратных метров, совокупная сумма платы за месяц – почти 219 миллионов рублей.

Как уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, для получения отсрочки предприниматели должны до 31 декабря 2021 года направить в Департамент обращения в свободной форме. Сделать это можно через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте. Для подтверждения вида деятельности в арендуемом помещении понадобится приложить к обращению фотографии.

