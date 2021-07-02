Ефимов: Москва предоставит рестораторам арендную отсрочку
Арендующие у города нежилые помещения владельцы кафе и ресторанов смогут получить отсрочку по арендным платежам и перенести их на конец 2021 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Речь идет о переносе платежей за третий квартал.
«По нашим оценкам, воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций», - сообщил вице-мэр.
Под кафе и рестораны у города арендуют в общей сложности 239 тысячи квадратных метров, совокупная сумма платы за месяц – почти 219 миллионов рублей.
Как уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, для получения отсрочки предприниматели должны до 31 декабря 2021 года направить в Департамент обращения в свободной форме. Сделать это можно через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте. Для подтверждения вида деятельности в арендуемом помещении понадобится приложить к обращению фотографии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- МХАТ объяснил письмо Дорониной к Путину
- Россию обвинили в провале Украины на мировом рынке вооружений
- Минпромторг призвал металлургов поделиться кислородом с больницами
- Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС
- В России суд впервые изъял у гражданина-банкрота единственное жилье
- «Прогресс» доставил на МКС оборудование для съемки первого фильма в космосе
- Доронина попросила Путина «изгнать торгашей из МХАТа»
- За рубежом могут наладить производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
- Японцы испугались слов Путина об эсминце Defender
- ФМБА: заболеваемость коронавирусом ниже среди аллергиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru