Ефимов: Москва перевела на льготную арендную ставку частный детсад на северо-западе столицы

В рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» московскими властями на льготную арендную ставку переведено частное дошкольное образовательное учреждение «Островок» (АНО ДЦ «Айленд»), расположенное по адресу: улица Народного Ополчения, дом 11, что в Хорошево-Мневниках (СЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор отремонтировал помещение детсада, а также выполнил иные требования программы. Теперь он может экономить на аренде примерно 5,1 млн рублей в год.

Торги по помещению, в котором разместилось детское учреждение, прошли в конце 2019 года. Власти столицы подписали с их победителем договор аренды сроком на 49 лет.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для дошкольных образовательных учреждений и школ работает в столице с 2013 года. Московские власти предлагают потенциальным арендаторам в рамках торгов помещения под образовательные учреждения. Победитель обязан выполнить в здании ремонтные работы и соблюсти иные требования, после чего он может перейти на льготную арендную ставку.

Согласно требованиям программы «1 рубль за квадратный метр в год», арендатор обязан установить необходимое оборудование и начать образовательную деятельность не позднее, чем через шесть месяцев после подписания договора аренды помещения. В том случае, если строение нуждается в капремонте, этот срок увеличивается до 18 месяцев, а на проведение реконструкционных работ предпринимателю отводится три года.

Затем инвестор должен оформить лицензию, а также соблюсти условия московского Департамента образования и науки: среди воспитанников дошкольного образовательного учреждения должно быть не менее 80% москвичей, а среди школьников — не менее половины. Если все требования будут выполнены, арендатор может перейти на льготную ставку аренды.

Как сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, в частном детском саду занимаются 20 детей, 19 из которых имеют московскую регистрацию. Он добавил, что в соответствии с площадью помещения инвестор будет вносить за аренду сумму в размере чуть более 400 рублей ежегодно.

