Ефимов: Москва на треть нарастила экспорт косметики в 2021 году

Экспорт косметической продукции предприятий Москвы вырос на 27,7% за 10 месяцев 2021 года к тому же периоду 2020, и составил 357 миллионов долларов. Это также на 12,3% процента больше к 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва – главный экспортер косметической продукции в стране, на нее приходится 45,2% от всех российских поставок, при этом в 2020 году доля столицы составляла 39,4%», - рассказал заммэра. По его словам, география поставок также увеличивается: за 10 месяцев 2019 года московские производители экспортировали косметику в 86 стран, в 2020 году – в 90, а в 2021 году уже в 94 страны», - рассказал заммэра.

В числе основных импортеров косметической продукции из Москвы – Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия. На их долю приходится 66,1% московского экспорта косметики. При этом в прошлом году столичные производители открыли для себя новые страны для поставок, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров:

«Например, впервые косметическая продукция из Москвы отправилась в Швейцарию на общую сумму 560,2 тысячи долларов, Марокко – на 210,8 тысячи долларов, Доминиканскую Республику – на 52,4 тысячи долларов, в Коста-Рику – почти на 50,6 тысячи долларов».

Развитию международных связей московских производителей активно способствует центр «Моспром». Он помогает столице участвовать в международных выставках, проводит бизнес-миссии в других странах, организовывает специализированную образовательную программу в области внешнеэкономической деятельности, организует технологические туры на столичные производства. «Моспром» также оказывает экспортерам индивидуальную поддержку.

Развивать экспорт столичных производителей косметической продукции помогает и Московский экспортный центр МЭЦ). Среди инструментов поддержки компаний этой отрасли — также организация участия в бизнес-миссиях и зарубежных выставках, софинансирование акселерационных программ, поддержка онлайн-экспорта более чем на 90 платформах, размещение в Duty Free, консультации, подбор байеров, вебинары и конференции.

Сформировать стратегию выхода на экспорт производители косметической продукции могут и в рамках акселерационных программ - МЭЦ софинансирует до 90% стоимости. Такие проекты проводили совместно с Московской школой управления «Сколково», GenerationS, GVA и другими профильными организациями.

