Ефимов: московский лифтостроительный завод сэкономил 22 миллиона рублей благодаря статусу промкомплекса

Благодаря полученному в 2019 году статусу промышленного комплекса, Щербинский лифтостроительный завод добился значительной экономии средств, которые затем были направлены на развитие и модернизацию производства.



Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За три года экономия составила более 22 миллионов рублей», - отметил вице-мэр.

Он также рассказал, в Москве сегодня специальный статус промышленного комплекса имеют 65 компаний, в них работают около 76 тысяч человек. Сэкономленные средства, чаще всего, предприятия направляют на собственное развитие: на закупку производственных линий, текущий ремонт или модернизацию.

«Совокупный объем инвестиций 65 промышленных комплексов города за последние пять лет превысил 47 миллиардов рублей», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

При этом, он подчеркнул, что общая ежегодная экономия всех столичных промкомплексов составляет около 2 миллиардов рублей.

В начале 2020 года на Щербинском лифтостроительном заводе была начата масштабная модернизация и автоматизация производственных процессов. Завершить ее планируется к 2025 году. Результатом станет запуск новых автоматических линий, которые ежегодно будут производить до восьми тысяч лифтов. В совокупности на предприятии планируется выпускать порядка 16 тысяч лифтов в год.

