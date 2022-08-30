Ефимов: Московский эндокринный завод модернизирует свой лабораторный комплекс
Московский эндокринный завод получил разрешение на работы по расширению и модернизации трех этажей своего лабораторного комплекса в Юго-Восточном административном округе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Модернизация коснется 1,3 тысячи квадратных метров лабораторий, на это уйдет около 130 миллионов рублей. В итоге в обновленных лабораториях появится 88 новых рабочих мест.
«Сейчас более 75% выпускаемых Московским эндокринным заводом лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Расширение лабораторных мощностей ускорит входной и выпускающий контроль качества сырья и готовой продукции, а также будет способствовать увеличению ассортимента отечественных препаратов – как оригинальных, так и созданных в рамках импортозамещения», – уточнил заместитель мэра.
В рамках реконструкции будут заменены перекрытия, вентиляционные и противопожарные системы, в лабораториях появится высокотехнологичное оборудование.
Как отметил гендиректор завода Михаил Фонарев, предприятие делает всё возможное для решения задач по снижению импортозависимости, производству отечественных препаратов по полному циклу и бесперебойному обеспечению граждан востребованными и социально значимыми лекарствами в достаточном объеме.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- В Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма
- На юго-востоке Финляндии в пробах воздуха обнаружили радиоактивные изотопы
- На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС России
- Тишковец предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России
- В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на площади 800 кв. м
- В Херсонской ВГА назвали Зеленского «палачом украинского народа»
- Россия предложит Китаю создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский
- «Газпром» прекратил поставку газа по «Северному потоку-1»
- МАГАТЭ хочет организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС
- Почти 30 эстонских компаний попросили освободить их от антироссийских санкций ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru