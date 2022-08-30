Ефимов: Московский эндокринный завод модернизирует свой лабораторный комплекс

Московский эндокринный завод получил разрешение на работы по расширению и модернизации трех этажей своего лабораторного комплекса в Юго-Восточном административном округе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Модернизация коснется 1,3 тысячи квадратных метров лабораторий, на это уйдет около 130 миллионов рублей. В итоге в обновленных лабораториях появится 88 новых рабочих мест.

«Сейчас более 75% выпускаемых Московским эндокринным заводом лекарств входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Расширение лабораторных мощностей ускорит входной и выпускающий контроль качества сырья и готовой продукции, а также будет способствовать увеличению ассортимента отечественных препаратов – как оригинальных, так и созданных в рамках импортозамещения», – уточнил заместитель мэра.

В рамках реконструкции будут заменены перекрытия, вентиляционные и противопожарные системы, в лабораториях появится высокотехнологичное оборудование.

Как отметил гендиректор завода Михаил Фонарев, предприятие делает всё возможное для решения задач по снижению импортозависимости, производству отечественных препаратов по полному циклу и бесперебойному обеспечению граждан востребованными и социально значимыми лекарствами в достаточном объеме.

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