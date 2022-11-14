Ефимов: Московские производители электрооборудования нарастили выпуск продукции на треть
Московские производители электрооборудования выпустили на 34% больше продукции за январь-сентябрь этого года, чем в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это связано с освоением новых технологий на фоне растущей потребности в продукции данного сегмента.
«По итогам девяти месяцев 2022-го предприятия изготовили на 34,2 процента больше товаров, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил он.
Так, по словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, с начала 2022 года предприятия поставили на 13% больше кабельной продукции, на 18% больше электродвигателей.
Такому положению дел способствует также поддержка города в период кризиса. В 2022 году было решено продлевать специальные статусы, теперь компании могут сохранить льготы без обязательного подтверждения.
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